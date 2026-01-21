Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında bu akşam Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Avrupa arenasında üst tur hedefini canlı tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor.

Mücadele, RAMS Park’ta saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek. Dev randevu, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Karnesi

Avrupa’nın en büyük kulüp turnuvasına 36 takımlı lig aşamasından başlayan Galatasaray, ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanında ağır bir yenilgi aldı. Ardından iç sahada Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Ajax’ı da deplasmanda 3-0’la geçti.

İç sahada Union Saint-Gilloise’a ve deplasmanda Monaco’ya kaybeden Galatasaray, 7. hafta öncesinde 9 puanla 18. sırada yer alıyor.

Atletico Madrid Formda Geliyor

İspanyol temsilcisi turnuvaya istikrarsız başlasa da son haftalarda yükselişe geçti. Union Saint-Gilloise, Inter ve PSV karşısında üst üste galibiyetler alan Atletico Madrid, haftaya 12 puanla 8. sırada girdi.

Muhtemel 11’ler

Galatasaray:

Uğurcan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Sallai, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen

Atletico Madrid:

Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Sörloth, Alvarez

Eksikler ve Kart Sınırı

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Arda Ünyay bu akşam forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA kadrosunda yer almadığı için maçta görev alamayacak. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Wilfried Singo’nun durumu son antrenman sonrası netleşecek.

Sarı-kırmızılılarda Ismail Jakobs ve Davinson Sanchez sarı kart sınırında bulunuyor. İki oyuncu kart görmeleri halinde, 8. haftada Manchester City ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

Galatasaray, tribünlerin desteğiyle Avrupa’da yeniden çıkış yakalamak isterken, Atletico Madrid karşısında alınacak sonuç Şampiyonlar Ligi yolculuğunun seyrini belirleyecek.