Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemlerde hazırlanan yeni nüfus istatistiklerini yayımladı. Buna göre, 2024 yıl sonu itibarıyla 85 milyon 664 bin 944 olan Türkiye nüfusu, 2024’ün ilk 9 ayında toplam 315 bin 710 kişi artış gösterdi.

Sadece 1 Temmuz–1 Ekim arasındaki 3 aylık dönemde nüfus artışı 155 bin 800 kişi olarak kaydedildi. Böylece Türkiye’nin toplam nüfusu 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaşmış oldu.

Verilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 50,02’sini erkekler (43 milyon 3 bin 770), yüzde 49,98’ini ise kadınlar (42 milyon 976 bin 884) oluşturuyor. Erkek ve kadın nüfusu arasındaki oran farkı bu dönemde de dengeli seyrini sürdürdü.

TÜİK’in açıklamaları, nüfus artış hızının önceki yıllara göre daha sınırlı da olsa devam ettiğini gösteriyor. Yeni üç aylık nüfus raporları, Türkiye’nin demografik yapısındaki değişimleri izlemek açısından önemli bir referans oluşturuyor.