Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi’nden öğrencileri taşımakta olan Durmuş K. yönetimindeki servis midibüsü, Kayabaşı Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazamada sürücüyle birlikte araçta bulunan 28 öğrenci yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoldan geçen bazı vatandaşların da yaralı öğrencilerin taşınmasına destek verdiği öğrenildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. Konya Valiliği ise kazayla ilgili yazılı bir açıklama yayımlayarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Beyşehir ilçemiz Huğlu–Akseki kara yolunda, içerisinde öğrencilerin bulunduğu aracın sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre 29 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış olup Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.