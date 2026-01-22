Sezon boyunca istikrarlı performansıyla dikkat çeken Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, kendi sahasında oynayacağı bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Teknik heyet ve futbolcular hafta boyunca bu zorlu maçın hazırlıklarını yüksek tempoda sürdürürken, şehirde karşılaşma öncesi büyük bir heyecan yaşanıyor.

Rakip Deplasmanda Sürpriz Peşinde

1461 Trabzon FK ise Kahramanmaraş deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek üst sıralardaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Deplasman maçlarında dirençli oyunuyla bilinen Karadeniz temsilcisi, kontrollü ve disiplinli bir futbol anlayışıyla sahada olacak.

Takımların Ligdeki Durumu

Ev sahibi Kahramanmaraş İstiklalspor, ligde geride kalan 19 haftada topladığı 41 puanla averajla liderlik koltuğunda yer alıyor ve zirve mücadelesini sürdürüyor. Konuk ekip 1461 Trabzon FK ise 19 maç sonunda topladığı 30 puanla 9. sırada bulunuyor.

Taraftar Desteği Belirleyici Olacak

Zorlu mücadelede ev sahibi ekibin en büyük gücü yine taraftarı olacak. Tribünlerin tamamen dolması beklenen karşılaşmada, Kahramanmaraşlı futbolseverlerin takımlarına 90 dakika boyunca büyük destek vermesi öngörülüyor.

Maç Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Lig: TFF 2. Lig Kırmızı Grup

Stadyum: Kahramanmaraş

Başlama Saati: 14.00

Yayın: Karşılaşmanın TFF’nin resmi dijital yayın platformları ve kulüp sosyal medya kanalları üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor.

Zirve yarışında kader niteliği taşıyan bu karşılaşma, hem puan tablosunu hem de şampiyonluk hesaplarını doğrudan etkileyecek. Kahramanmaraş’ta futbolseverleri yüksek tempolu ve mücadele gücü üst düzey bir 90 dakika bekliyor.