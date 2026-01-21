Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarını eş zamanlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda çalışma gerçekleştirilen adreslerden biri de şehir merkezinin en önemli ulaşım arterleri arasında yer alan Trabzon Bulvarı oldu.

Bulvarda altyapı imalatlarının tamamlandığı bölümlerde üstyapı uygulamalarına geçilirken, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürüyüş yolları ve orta refüj imalatları titizlikle gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla birlikte, altyapı ve inşa faaliyetleri sırasında zarar gören kaldırım ve refüj alanları yenilenerek modern ve kullanışlı bir görünüme kavuşturuluyor.

AK Parti Sakarya'da Gençlik Buluşması: İlk Kez Oy Kullanacak Gençler Bir Araya Geldi
Etaplar halinde sürdürülen çalışmalar kapsamında Trabzon Bulvarı boyunca yaya güvenliğini ve konforunu artıracak yürüyüş yolları inşa edilirken, orta refüjlerde de estetik ve fonksiyonelliği ön planda tutan düzenlemeler hayata geçiriliyor. Yapılan imalatlarla hem trafik akışının daha düzenli hale getirilmesi hem de bulvarın şehir estetiğine uygun bir çehre kazanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen üstyapı çalışmaları sayesinde Trabzon Bulvarı’nda uzun yıllar hizmet verecek, dayanıklı ve çağdaş bir altyapı oluşturulması amaçlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki yaya ve araç trafiğinin daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.