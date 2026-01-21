Yapılan açıklamaya göre, yarın Kıyı Ege’de etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa’nın batısı ve Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz’de ise kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte Antalya genelinde, Isparta’nın güneyi ve Burdur’un doğusunda kuvvetli, Antalya merkez ve batı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Kahramanmaraş için kuvvetli kar uyarısı

Doğu Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu’da görülecek yağışların ise kar şeklinde olacağı bildirildi. Bu kapsamda Kahramanmaraş’ın güney ilçelerinde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Osmaniye’nin doğusu ve Şanlıurfa’nın batısında kuvvetli kar yağışı beklendiği ifade edildi.

Yetkililer; ani sel ve su baskınları, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, kar yağışı görülen bölgelerde ise buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Özellikle Kahramanmaraş’ta kar yağışıyla birlikte ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin ve vatandaşların uyarıları yakından takip etmesi çağrısında bulunuldu.