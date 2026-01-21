Gündeme dair önemli mesajlar veren Başkan Narlı, deprem sonrası yeniden yapılanmadan ekonomik gelişmelere, sanayi yatırımlarından istişare kültürüne kadar birçok başlığa değindi.

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Narlı, şehrin hızla toparlandığını vurguladı.

Organize Sanayi Bölgesi’nde uzun yıllardır bekleyen projelerin kısa sürede hayata geçirilmesinin, bu sürecin en somut göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen Türkiye’de toparlanma sürecinin başladığını dile getiren Narlı, özellikle Kasım ayından itibaren piyasada olumlu bir ivme yakalandığını belirtti.

Bu yıl piyasaya 130 milyar dolar sürüleceğini, yıl sonuna kadar 70 milyar doların geri çekileceğini, 60 milyar doların ise piyasada kalacağını ifade eden Narlı, ekonomiye yönelik temkinli iyimserliğin sürdüğünü kaydetti.

Tekstil sektörüne verilen desteklerin devam edeceğini vurgulayan Başkan Narlı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek nezdinde bu konuyu gündeme taşıdığını hatırlattı.

Ayrıca Kahramanmaraş’ta kurulan TUSAŞ iştiraki yatırımın, şehrin sanayi vizyonuna önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Kentte kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla sürekli istişareler yaptıklarını dile getiren Başkan Narlı, mesleki eğitim alanında Kahramanmaraş’a yeni bir okul kazandırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Narlı, birlik ve beraberlik vurgusuyla konuşmasını umut dolu mesajlarla tamamladı.