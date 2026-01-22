Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araç seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.



Hızlı Müdahale Sirayeti Önledi

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin profesyonel müdahalesi sayesinde alevler çevredeki binalara ve diğer araçlara sirayet etmeden tamamen söndürüldü.



Nedeni Henüz Bilinmiyor

Yangın sonrası araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.