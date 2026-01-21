Küçük yaşta ağır bir sınavla karşı karşıya kalan Mehmet Ali’nin tedavisi için Kahramanmaraş Valiliği onaylı yardım kampanyası başlatıldı.

İlçeye bağlı Soysallı Mahallesi’nde yaşayan ve 8. sınıf öğrencisi olan Mehmet Ali’ye bir süre önce nadir görülen ve ilerleyici seyir gösteren DMD teşhisi konuldu.

İnşaat işçisi baba Abdurrahim Demirci ile ev hanımı anne Bahar Demirci, aldıkları bu haberle bir kez daha yıkıldı.

Çünkü Demirci ailesi, Mehmet Ali’den iki yaş küçük evlatlarını geçtiğimiz yıl aynı hastalık nedeniyle kaybetmişti.

Evlat acısını henüz yüreklerinden silemeden bir kez daha aynı kabusla yüzleşen aile, Mehmet Ali’yi hayatta tutabilmek için hastane hastane dolaştı.

Ancak yurt dışında uygulanan ve umut vadeden gen tedavisine ulaşmak dışında bir çare bulunamadı. Yaklaşık 3 milyon dolar maliyeti olan bu tedaviyi karşılayacak imkânı olmayan aile, son umut olarak valilik onaylı bir yardım kampanyası başlattı.

“Mehmet Ali’ye Umut Ol” sloganıyla yürütülen kampanya, her geçen gün daha fazla gönle dokunuyor.

Aile yakınları, sivil toplum kuruluşları, esnaflar ve gönüllüler sosyal medya üzerinden destek çağrılarını sürdürürken, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan da paylaşım yaparak kampanyaya destek istedi.

Zamanla kas fonksiyonlarını kaybeden ve yaşıtları gibi koşup oynayamayan Mehmet Ali ise, hastalığın ilerleyişi karşısında zamana karşı yarışıyor.

Gözleri dolu dolu konuşan baba Abdurrahim ve anne Bahar Demirci, yapılacak her bağışın oğullarının yaşam mücadelesine güç katacağını belirterek hayırseverlere seslendi.

Acılı aile, “Bir evladımızı bu hastalık yüzünden toprağa verdik. Mehmet Ali’yi de kaybetmek istemiyoruz. Onun zamanı yok. Bir an önce tedaviye başlamamız gerekiyor. Başka bir şansı yok. Tüm hayırseverlerden evladımıza nefes olmalarını bekliyoruz” sözleriyle yürekleri dağladı.

Mehmet Ali için atılacak her adım, bir çocuğun hayata tutunma umudu olacak.