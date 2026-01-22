Sezonun ikinci yarısında büyük önem taşıyan bu maçta, ev sahibi Adana Demirspor taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet hedeflerken, Bandırmaspor zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Trendyol 1. Lig’de heyecan dolu bir 90 dakika futbolseverleri bekliyor.

Adana Demirspor – Bandırmaspor maçı,

📅 23 Ocak 2026 Cuma günü

⏰ Saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma, futbolseverler tarafından canlı yayınla takip edilebilecek. Mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.