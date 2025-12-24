Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği üçüncü toplantı sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümet ve işveren heyetlerinin katılımıyla Bakanlıkta düzenlenen toplantıda yeni asgari ücret rakamını kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28 bin 75 lira, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından Kahramanmaraş’ta vatandaşların görüşlerini aldık. Görüş bildiren vatandaşların büyük çoğunluğu, yapılan artışın kısa vadede bir rahatlama sağlayabileceğini ancak beraberinde A’dan Z’ye her şeye zam geleceği yönünde ciddi endişe taşıdıklarını dile getirdi.

Vatandaşlar, özellikle gıda, kira, ulaşım ve temel tüketim ürünlerinde yeni bir fiyat artışı dalgası yaşanmasından kaygı duyduklarını ifade ederek, “Asgari ücret artıyor ama hemen ardından markette, pazarda, kirada zam görüyoruz. Artış daha cebimize girmeden eriyor” şeklinde görüş bildirdi.

Bazı vatandaşlar ise asgari ücret artışının tek başına yeterli olmadığını, fiyat artışlarının kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı. Kahramanmaraşlı bir vatandaş, “Ücret artışı sevindirici ama asıl önemli olan alım gücünün korunması. Zamlar devam ederse bu rakam da kısa sürede yetersiz kalır” dedi.

Ekonomik gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten vatandaşlar, yeni yılda fiyat istikrarına yönelik somut adımlar atılmasını beklediklerini dile getirdi.