2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Mevcut asgari ücret verileri şöyle:

Brüt Ücret: 26.005,50 TL

Net Ücret: 22.104,67 TL

İşverene Toplam Maliyet: 30.621,48 TL

Bu rakamlarla 2025 asgari ücretinde %30 artış yapılmıştı.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? (Yüzde 20-25-30 Zam Senaryoları)

Asgari ücrete yapılacak zam oranı henüz açıklanmadı ancak en çok konuşulan üç zam senaryosu şöyle:

%20 zam gelirse:

➤ 4.420 TL artışla net 26.524 TL

%25 zam gelirse:

➤ 5.526 TL artışla net 27.630 TL

%30 zam gelirse:

➤ 6.631 TL artışla net 28.735 TL Erdoğan'dan iş arayan gençlere müjde: İŞKUR Gençlik Programı İçeriği Görüntüle

Bu tahminler, işçi ve işveren tarafının komisyona sunacağı teklifler doğrultusunda şekillenecek.

2026 ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı asgari ücretini belirlemek üzere Aralık 2025’te toplanacak.

Toplantı süreci şöyle ilerleyecek: