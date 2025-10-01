2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Mevcut asgari ücret verileri şöyle:

  • Brüt Ücret: 26.005,50 TL

  • Net Ücret: 22.104,67 TL

  • İşverene Toplam Maliyet: 30.621,48 TL

Bu rakamlarla 2025 asgari ücretinde %30 artış yapılmıştı.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? (Yüzde 20-25-30 Zam Senaryoları)

Asgari ücrete yapılacak zam oranı henüz açıklanmadı ancak en çok konuşulan üç zam senaryosu şöyle:

Bu tahminler, işçi ve işveren tarafının komisyona sunacağı teklifler doğrultusunda şekillenecek.

2026 ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı asgari ücretini belirlemek üzere Aralık 2025’te toplanacak.

Toplantı süreci şöyle ilerleyecek:

  • Komisyon; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeden oluşur.

  • Genellikle 4 oturum yapılır.

  • Toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapar.

  • Yeni asgari ücret kararı Aralık ayının son haftasında kamuoyuna açıklanır.