Ekim 2025 Kira Artış Oranı Ne Zaman Belli Olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim Cuma günü saat 10.00’da duyuracak. Bu açıklama ile birlikte Ekim ayı kira artış oranı da kesinleşmiş olacak.

Geçen Ay Kira Zammı Oranı Ne Kadardı? (Eylül 2025)

Ağustos ayı verilerine göre:

TÜFE (Aylık): %2,04

TÜFE (Yıllık): %32,95

Kira artış oranı: %39,62

Bir önceki aya göre kira zam oranı %41,13 seviyesindeydi. Kontratı yenilenen kiracılar bu oranlar doğrultusunda ödeme yaptı.

Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanıyor?

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre kira artışları, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor.

1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırılan %25 üst sınır sonrası kira zamları tamamen TÜFE'ye endeksli.

Örnek hesaplama:

Mevcut kira: 10.000 TL

TÜFE 12 aylık ortalaması: %43,23

Hesaplama:

10.000 TL x 43,23 / 100 = 4.323 TL zam

Yeni kira: 10.000 TL + 4.323 TL = 14.323 TL

Bu yöntem hem konut hem iş yerleri için geçerlidir. Sözleşmede farklı bir oran varsa TÜFE'yi aşmamak şartıyla uygulanabilir.

Merkez Bankası Enflasyon Beklentisi

Merkez Bankası’nın son beklenti anketine göre:

Yıl sonu TÜFE tahmini: %29,69 → %29,86’ya yükseldi

Bu tahminler kira artış oranları üzerinde dolaylı etkiye sahip.

TEFE–ÜFE ve TÜFE Kira Zammında Neden Önemli?

TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi): Vatandaşların tükettiği mal ve hizmetlerin fiyat değişimini gösterir.

ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi): Üretim maliyetlerini ve sanayi fiyatlarındaki artışı yansıtır.

İş yeri kiralarında bazı sözleşmelerde ÜFE esas alınırken, konutlarda TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz kabul edilir.

Ev Sahibi ve Kiracı için Kritik Tarih: 3 Ekim

Ekim ayı kira artış oranı, TÜİK’in açıklaması sonrası resmileşecek. Konut ve iş yeri sözleşmesi bu ay yenilenenler, açıklanacak TEFE–ÜFE verilerine göre kira ödeyecek.