Geçtiğimiz günlerde Yalova’da meydana gelen talihsiz olayda, evinin terasından düşerek hayatını kaybeden sanatçı Gül Tut, arkasında yalnızca sevenlerini değil, aynı zamanda tamamlanamamış bir sanat eserini de bıraktı.

Güllü’nün ailesine yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, sanatçının üzerinde uzun süredir büyük bir titizlikle çalıştığı ve "Son İsteği" adını verdiği şarkısı ortaya çıktı. Şarkının ardında ise çok özel bir hikâye yatıyor. Güllü’nün bu şarkıyı, geçtiğimiz yıl Kadıköy’de katledilen Mattia Ahmet Minguzzi için kaleme aldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl Kadıköy’de bir sokak pazarında saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi' nin ölümü, tüm Türkiye’de büyük yankı uyandırmıştı. Bu trajedi karşısında derin üzüntü yaşayan Güllü, Minguzzi için bir şarkı hazırlamaya karar verdi.

Projeyi gizli tutan sanatçı, hem sözlerini hem de bestesini kendi yaptığı bu parçayla, Ahmet'in adalet arayışına ses olmak istiyordu. Şarkıyı 2 Ekim 2025’te İstanbul’da görülecek olan cinayetin ilk duruşması öncesinde yayımlamak istiyordu. Ancak şarkının stüdyo kaydı tamamlanmadan önce yaşanan ani ölüm, bu isteğin gerçekleştirilmesine engel oldu.

Sanatçının ölümünün ardından sosyal medyada binlerce mesaj paylaşılırken, kullanıcılar hem Güllü’nün ani vedasına duydukları üzüntüyü hem de Mattia için yazdığı şarkının bir gün kamuoyuyla paylaşılması yönündeki temennilerini dile getirdi.

İşte o şarkının sözleri

Ah çocuk sana nasıl kıydılar

Yaz günü kara kış yaşattılar

O karagözlerine bakamadılar

Bir yudum sevgiyi çok gördüler...

Oyuncağın kaldı köşe başında

Düşlerin yarım bir masal içinde

Sokaklar suskun, gece karanlık

Sesini duyan yok mu, neredesin sen?

Ah çocuk sana nasıl kıydılar

Yaz günü kara kış yaşattılar

O kara gözlerine bakamadılar

Bir yudum sevgiyi çok gördüler...