Eylül ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yılın dokuzuncu enflasyon verilerini açıklamasıyla belli olacak. Kira artışları, özellikle tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) gibi enflasyon göstergeleri göz önünde bulundurularak belirleniyor. Bu oranlar, hem konut hem de iş yerleri için uygulanacak kira artışlarının temelini oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00’da açıklayacak. Açıklanan rakamlarla birlikte, ekim ayında uygulanacak kira artış oranı da resmiyet kazanacak.

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI MI?

Eylül ayı enflasyon rakamları henüz açıklanmadı. TÜİK, eylül ayına ait enflasyon oranlarını 3 Ekim Cuma saat 10.00'da açıklayacak.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti.

EYLÜL AYI KİRA ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Ağustos ayında konut ve iş yerleri için kira artış oranı yüzde 41,13 olarak hesaplandı. Bu doğrultuda, kira sözleşmesi Ağustos’ta yenilenen kiracılar ödemelerini yüzde 41,13 oranında zamlı yaptı. Eylül ayında sözleşmesini yenileyecek olan kiracılar için ise artış oranı 39,62 olarak belirlendi.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Konut - İş Yeri Kira Artış Hesaplama Örneği

Mevcut Kira Bedeli: 15.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: %39,62

Kira Artış Tutarı: 5.943,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 20.943,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 251.316,00 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: %39,62

Kira Artış Tutarı: 9.905,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 34.905,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 418.860,00 TL

Mevcut Kira Bedeli: 35.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: %39,62

Kira Artış Tutarı: 13.867,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 48.867,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 586.404,00 TL