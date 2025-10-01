Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 500 bin sosyal konut müjdesini açıklamıştı

Bu projede ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçirileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak. Dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız. 500 bin sosyal konut projemizde vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 bin sosyal konut tanıtım programında milletimize paylaşacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum" açıklamasında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da 500 Bin Sosyal Konut Projesi için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.