Milyonların merakla beklediği asgari ücrete ara zam konusunda yeni açıklamalar geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen Enflasyon Raporu 2025 toplantısında, asgari ücrete zam beklentilerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Enflasyonu Kalıcı Şekilde Düşürmek Bizim Sorumluluğumuz"

Toplantıda konuşan Başkan Karahan, asgari ücrete ara zam sorusuna, "Ara zam konusunda karar verici değiliz, komisyon bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Biz tavsiye veren bir noktada da değiliz" diyerek Merkez Bankası'nın bu süreçte doğrudan bir rolünün olmadığını belirtti. Karahan, açıklamasında, "Yüksek enflasyon ücretlerin alım gücünü azaltıyor. Bizim görevimiz enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek" dedi.

Enflasyon Tahmini Değişmedi

Karahan sunumunda ayrıca, 2025 yıl sonu için enflasyon tahmininin %24, 2026 yıl sonu için ise %12 olarak korunduğunu açıkladı. Bu veriler ışığında ekonomide sıkı para politikalarının süreceği sinyali verildi.

Ekonomist Nazlı Sarp’tan Asgari Ücret Yorumu

TCMB Başkanı’nın açıklamalarını değerlendiren Ekonomist Nazlı Sarp, EKOL TV'ye yaptığı açıklamada, "Yıl sonu enflasyon hedefinde bir değişiklik olmadı. 2025 için %19 ila %29 arasında geniş bir bant öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

Sarp, asgari ücretle ilgili yapılan açıklamaların satır aralarına dikkat çekerek, "Başkan Karahan Merkez Bankası'nın zam konusunda yetkili olmadığını açıkça söyledi. Ancak yaptığı hesaplamalarda bazı varsayımlar içinde asgari ücret artışının da yer aldığını belirtti. Bu da bize, hükümetten gelecek bir karara bağlı olarak ara zam ihtimalinin masada olduğunu gösteriyor" dedi.