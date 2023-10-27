Kahramanmaraş’ta sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Gece saatlerinde Ticaret Borsası önünde yaşanan kazada aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atarak durabilen araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Emniyet güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Diğer bir kaza haberi ise kuzey çevre yolundan geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, arslanbey mesire alanının yakınlarında meydana geldi. Daha sonraki kaza Necip fazıl Kısakürek Kültür Merkezi civarında yaşanan kazada ise bir araç motosiklete çarptı.

Dikkatsiz sürücünün motosiklete çarpması sonucunda yaralanan motosiklete sürücüsü hastaneye kaldırıldı