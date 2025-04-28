İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-24 Nisan tarihlerinde trafik ekiplerince hız ihlaliyle ilgili 2 milyon 126 bin 384 işlemin yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşırı hızın trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk sırada yer aldığına dikkati çekti.

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Trafik ekiplerince 1 Ocak-24 Nisan tarihlerinde hız ihlali ile ilgili 2 milyon 126 bin 384 işlem yapıldığını aktaran Yerlikaya, ayrıca Elektronik Denetleme Sistemleri'nden 1 milyon 992 bin 787 işlem uygulandığını vurguladı.