Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Edirne Süloğlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler'in görevi esnasında askeri araç kazası sonucu yaralandığı, olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Özler, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Ailesine acı haber verildi



Şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler'in Ankara'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Yetkililer, Özler'in şehadet haberini, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 450 Sokak'ta ikamet eden ailesine verdi.

Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit Özler'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.