Kasım celbiyle silahaltına girecek adaylar için bugün büyük gün. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bugün açıklanması beklenen sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar..

1’inci Grup (Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Erler):

Bu dönemin ilk ve en kapsamlı grubu olan Yedek Subay/Astsubay adayları ile birinci grup erler için sevk tarihi 06 Kasım 2025 olarak belirlendi. Adayların bu tarihe kadar tüm hazırlıklarını tamamlamaları gerekiyor.

2’nci Grup (Erler):

Birinci grubun hemen ardından birliklerine teslim olacak er statüsündeki yükümlüler için ikinci celp dönemi tarihi ise 04 Aralık 2025 olarak açıklandı.

3’üncü Grup (Erler):

2025 takviminin son sevk dönemi olarak kayıtlara geçen ve yeni yıla sarkan üçüncü grup erler, 08 Ocak 2026 tarihinde birliklerine gönderilecek.

Askerlik Yerleri Nasıl Öğrenilir?

Yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.

1-) www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra ana menüde yer alan “Kurumlar” sekmesini açın. Buradan Milli Savunma Bakanlığı başlığı altındaki “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve Bedelli Sınıflandırma Sonucu Sorgulama” hizmetine ulaşarak askerlik bilgilere erişebilirsiniz.

2-) Sayfanın üst kısmında bulunan “Hizmet Adı” arama kutusuna “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” ya da “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” yazın. Ardından çıkan sonuçlar arasından ilgili bağlantıya tıklayın.

3-) Açılan sayfada, askerlik yeriniz ve sınıflandırma bilginiz görüntülenecektir.

Sevk evrakı alma ve birliklere katılma işlemleri de yine e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Askere sevk edilecek yükümlüler, belirlenen tarihte kendilerine bildirilen birliklerde silah altına alınacak.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ