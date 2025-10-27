Instagram CEO’su Adam Mosseri, Threads platformunda yaptığı açıklamada, birçok kullanıcının daha önce izlediği bir Reels videosunu arama sekmesinde veya hesaplar arasında bulmakta zorlandığını, kullanıcıların artık izledikleri Reels videolarına geçmişten ulaşabileceğini duyurdu.

Daha önce kullanıcılar yalnızca “Kaydedilenler”, “Beğenilenler” veya “Paylaşılanlar” üzerinden geçmiş videolara ulaşabiliyordu. Yeni özellikle birlikte artık izlenen tüm Reels videoları belirli bir arşivde görülebilecek.

Kullanıcılar izleme geçmişine ulaşmak için profil ayarlarına girip “Your Activity” (Etkinliğin) sekmesinden “Watch History” (İzleme Geçmişi) bölümünü seçebilecek. Bu bölümde, uygulama üzerinde izlenen Reels videolarının kayıtlı bir listesi yer alacak.

Yeni özellikle kullanıcılar izledikleri videoları tarih aralığına, paylaşan hesaba veya yenilik sırasına göre de filtreleyebilecek.