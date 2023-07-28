Binlerce gencin heyecanla beklediği askerlik sevk ve celp tarihleri açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2023 Ağustos, Eylül ve Ekim döneminde askere alınacak yedek, subat ve astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sonuçlar açıklandı

Buna göre, 2023 celp ve sevk tarihleri kapsamında görev zamanı gelenler, askerlik yerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Seçim ve sınıflandırma sonuçları ardından yükümlüler sevk belgelerine sevk tarihlerinden 10 gün önce erişebilecek.

Askerlik yerini sorgulamak için tıklayın

- Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

Er (1'inci Grup) - 10 Ağustos 2023

Er (2'nci Grup) - 07 Eylül 2023

Er (3'üncü Grup) - 05 Ekim 2023