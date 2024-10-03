Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilde yaklaşık 200 milyon ton yıkıntı atığının değerlendirilmesi için sivil toplum kuruluşları ile üniversiteler harekete geçti. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) kentsel dönüşüm, deprem ve diğer afetlerde oluşan yıkıntı atıklarının yönetimi konusunda özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) katkılarıyla bir rehber hazırladı.

Rehberin, yıkıntı atıklarından oluşabilecek sağlık, çevre ve güvenlik risklerine karşı önemli bir yol haritası sunduğunu belirten Günsel, bu raporda aynı zamanda Türkiye'deki şehirlerde kentsel dönüşümden beklenen atık miktarının da hesaplandığını anlattı.