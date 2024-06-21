Yangın, saat 05.30 sıralarında Örnek Mahallesi, Sancak Sokak üzerindeki 8 katlı binada çıktı.

Binada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede binanın dış cephesini sardı. Binada yaşayanlar panikle dışarı çıkarken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Binada büyük çapta hasar oluşurken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Sağ olsun tüm itfaiye ekiplerimiz yetişti

Yangın esnasında yoldan geçen Mustafa Eğyi, "Yoldan geçiyorduk, insanların bir anda seslerini duyduk. Dumanların yükselmesi ile durduk, yangının çıktığını gördük panikle. Sağ olsun tüm itfaiye ekiplerimiz yetişti şu anda yangın sönmüş durumda" dedi.