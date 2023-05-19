Bugün Büyük Önder'in, Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda ilk adımı attığı gün olan 19 Mayıs; Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı...

"Ey Türk Gençliği" sözleri ile başladı Gençliğe Hitabe'ye..

O satırları okurken gözyaşlarına hakim olamadı. Gençlere, en önemli görevi verdi.

"İstiklali siz koruyacaksınız" dedi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün her sözünde, her adımında gençler vardı.

19 Mayıs 1919, "Ya istiklal ya ölüm" parolasıyla yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak tarihe geçti. Atatürk, bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yaktığı bugünü gençlere armağan etti.

Atatürk, gençlikle olan bağını hiç koparmadı. Bayramın sahibi gençler, aradan geçen bir asrı aşkın zamana rağmen Büyük Önder'in emanetini onun rehberliğinde geleceğe taşımaya devam ediyor.



