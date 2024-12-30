İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda 28 Aralık'ta Beyoğlu'nda yakalanan A.B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

21 suç kaydı bulunuyor

Polis ekiplerinin 27 Aralık'ta başlattığı çalışmalar neticesinde, videoyu çeken ve 21 suç kaydı bulunduğu ayrıca, kayıp olarak arandığı tespit edilen A.B. Beyoğlu'nda yakalanmıştı.

Videoda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret", "kişinin hatırasına hakaret", "şehitlere hakaret", "dini değerleri aşağılama" ve "Türk toplumunun değerlerini aşağılama ve hakaret" suçlarını işlediği belirlenen şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.