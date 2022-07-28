Olay, dün akşam saatlerinde Dicle ilçesinde meydana geldi. Birlikte oyun oynadığı arkadaşı, kibritle M.S'nin kıyafetini tutuşturdu.

Bir anda alevler içinde kalan M.S. için çocuklar bağırarak yardım istedi. Evden çıkan yakınlarının müdahale ettiği M.S'nin kıyafeti söndürüldü.

İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlçe devlet hastanesine kaldırılan M.S, buradaki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan M.S, ameliyata alındı. M.S'nin tedavisi devam ediyor. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.