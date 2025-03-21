Bankacılık sektöründe önemli bir gelişme yaşanıyor. ATM'lerde para çekme limitlerine ilişkin yeni bir çalışma başlatıldı. Bu düzenleme ile birlikte kullanıcıların günlük 10 bin lira olan para çekme limitleri yükseltilecek.

Bankadan bankaya değişse de mevcut durumda bankaların ATM'lerinden para çekmenin günlük üst sınırı 10 bin lira civarında. Ancak piyasa kaynakları, yeterli olmayan bu tutarın artırılması için çağrıda bulundu.

Bu sebeple atılacak adımlardan en önemlisi ATM'lerden para çekme üst sınırının artırılması olacak. ATM'lerde nakit para çekimi için yeni bir güncelleme yapılması gündemde. Piyasa kaynakları, 10 bin lira olan bu sınırın 20 bin liraya yükseltilmesini bekliyor



