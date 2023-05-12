Avrupa Birliği (AB), Karadeniz'de internet kablosu hattı kurmayı planlıyor.

Küresel verileri ileten altyapıdaki güvenlik açıklarına dair endişeler giderek artıyor.

AB'nin 45 milyon euroluk Karadeniz planı

Böyle bir dönemde 45 milyon euroluk kablo, AB üye devletlerini Karadeniz'deki uluslararası sular üzerinden Kafkasya'ya bağlayacak. Bu da 1100 kilometrelik bir mesafeye tekabül ediyor.

Rusya'ya bağımlılığı azaltmak istiyorlar

Avrupa Komisyonu, konuya ilişkin politika belgesinde, projenin bölgenin "Rusya üzerinden geçen karasal fiber optik bağlantıya bağımlılığını" azaltmayı hedeflediğini söyledi.

Ukrayna'daki savaş projeyi hızlandırdı

Financial Times'ın haberine göre, AB ve Gürcistan, Gürcistan'ın dijital bağlantısını iyileştirmek üzere 2021'de Karadeniz internet kablosu ihtiyacını ortaklaşa tespit etti. Ukrayna'daki savaşın ardından proje hız kazandı.

Casusluk endişeleri

Kara hatları ve denizaltı kablolarının karaya çıktığı istasyonlar; hükümetler, bilgisayar korsanları ve hırsızlar tarafından ele geçirilmeye karşı savunmasız olarak değerlendiriliyor. İnternet kabloları, casuslukla ilgili küresel endişeler nedeniyle mercek altında.



Çin'e alternatif olma girişimi

Karadeniz internet kablosu projesi, Avrupa Komisyonu'nun "Küresel Ağ Geçidi" girişiminin bir parçası.

Gelişmekte olan ülkelere, "Kuşak ve Yol" ve "Dijital İpek Yolu" girişimleri olarak bilinen Çin'in dünya çapında geniş kapsamlı fiziksel ve dijital altyapı finansmanına bir alternatif sunmayı amaçlıyor.

Avrupa Yatırım Bankası, 45 milyon euroluk söz konusu projenin 20 milyon euroluk kısmını hibe olarak önerdi. Proje, halihazırda fizibilite değerlendirme aşamasında.

Karadeniz'de elektrik kablosu projesi

AB ayrıca, bloğun “arz güvenliğini” güçlendirmek için Macaristan ve Romanya'yı Gürcistan ve Azerbaycan'a bağlayan Karadeniz'in altından ayrı bir elektrik kablosu planlıyor.