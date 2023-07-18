vrupa, etkisini gösteren sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris, sakinlerini kavurucu sıcağın ölümcül sonuçlarına karşı koruma göreviyle karşı karşıya kaldı.

Paris'te ölüm riski

Paris nüfusu, Avrupa'daki diğer tüm başkentlere kıyasla daha fazla sıcak hava dalgaları kaynaklı ölüm riski taşıyor.

Sonuçları akademik dergisi The Lancet'te paylaşılan araştırmaya göre, Paris, sıcak hava dalgaları söz konusu olduğunda Avrupa'nın en savunmasız başkenti konumunda.

Kıtanın çeşitli ülkelerinden araştırmacılar, 2000'den 2019'a kadar 854 şehirde sıcak ve soğuktan kaynaklanan ölüm risklerini mercek altına aldı.

Yüksek sıcaklıklar devam edecek

Paris, tüm yaş gruplarında sıcağa bağlı riskte listenin en başında yer alıyor. Bu kenti Amsterdam ve Zagreb izliyor.

İklim değişikliğine bağlı olarak yükselen sıcaklıkların ortaya çıkmasıyla Paris'in, yüksek sıcaklıkları hissetmeye devam edeceği belirtildi.

50 derece ihtimali

France 24'ün aktardığına göre, söz konusu şehrin, 2050 yılına kadar 50 santigrat dereceye kadar sıcaklıklara ulaşabileceği kaydedildi.