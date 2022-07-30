Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 36 yaşındaki Hakkı Sucugil'in kullandığı 07 ALU 287 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda aydınlatma direğine çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Sağlık ekibi, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Savcının incelemesinin ardından sürücünün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Cenazesi yakınlarına teslim edildi
Buradaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Sucugil'in yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.
Cenazenin Mersin'in Tarsus ilçesine defnedileceği öğrenildi.
Öte yandan, motosiklet sürücüsü Sucugil'in Konyaaltı Bahtılı Meslek Anadolu Lisesinde fizik öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.