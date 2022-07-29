Sivas'ın Zara ilçesinde bir çiftçi tarlasına inen ayıyı korna çalarak uzaklaştırdı.

Sivas'ın Zara ilçesi Ahmethacı köyü Taşlıkaya mevkiinde tarlaya inen ayı şaşkınlığa neden oldu. Mustafa Yiğit, tarlasında traktör ile çalışırken biranda ayıyla karşılaştı. Bir süre şaşkınlık yaşayan Yiğit, hemen cep telefonuna sarıldı. Ayıyı cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Tarladan uzaklaşmadığını fark eden Yiğit, traktörün kornasını çalarak ayıyı olay yerinden uzaklaştırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.