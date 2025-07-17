Kahramanmaraş’ta sağlık alanında öncü kurumlardan HG Hospital, ailesel kalın bağırsak kanseri riski taşıyan bir hastaya gerçekleştirdiği kapalı cerrahiyle önemli bir başarıya imza attı.

Genetik geçişli, ailesel adenomatoz polipozis (FAP) tanısı bulunan Arda Karaduman isimli genç hastaya, modern cerrahi tekniklerle “total kolektomi + ileoanal J poş anastomozu” ameliyatı yapıldı. Bu yöntem sayesinde hem kanser riski ortadan kaldırıldı hem de hastanın yaşam kalitesi korundu.

Ameliyatı gerçekleştiren ekipten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Mehmet Yazar, FAP hastalığının kalın bağırsakta yüzlerce polip oluşumuyla karakterize olduğunu ve tedavi edilmediği takdirde 35-40 yaşlarına kadar yüzde yüze yakın oranda kansere dönüştüğünü belirtti.

“Bu hastalıkta temel hedefimiz, kanser gelişmeden önce önleyici cerrahi müdahaleyle riski ortadan kaldırmak. Kalın bağırsağı kapalı yöntemle tamamen çıkararak, ince bağırsağın son kısmını özel teknikle yeniden şekillendirip anüse bağladık. Hastamızda geçici dışkı torbasına (ileostomi) da ihtiyaç duymadık,” dedi.

Opr. Dr. Muhammet Babür Nacaroğlu ise, aynı aileden daha önce dört bireyin aynı nedenle ameliyat edildiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu aileyle yaklaşık 5-6 yıl önce yollarımız kesişti. Dört kardeşi art arda ameliyat ettik. Şimdi ikinci nesilde Arda’yı ameliyat ettik. Erken teşhis ve müdahale sayesinde sağlıklı bir geleceğin kapısını araladık.”

Ameliyat olan Arda Karaduman, ailesindeki genetik geçmişi bildiklerini ve düzenli taramalarla erken teşhis konulduğunu belirtti.

“Ameliyatım çok başarılı geçti. Hocalarımız daha önce de ailemle ilgilenmişti. Aynı güvenle onlara ameliyat oldum,” dedi.

Arda’nın annesi Ebru Karaduman ise, “Ailede dört kardeşin dördü de bu hastalığı yaşadı. Şimdi de oğlum... HG Hospital’da, özellikle Fatih Hoca ve Babür Hoca sayesinde hem teşhis hem tedavi sürecinde güvendeydik,” ifadelerini kullandı.

Ailenin diğer bireylerinden Esma Dost da, “Dört kardeş olarak ameliyat geçirdik, şimdi ikinci nesilde çocuklarımız taranıyor. Genetik risk taşıyan bireyler için bu taramalar hayat kurtarıyor,” diyerek erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Doç. Dr. Fatih Mehmet Yazar, FAP gibi yüksek riskli genetik hastalıklarda sadece hastanın değil, tüm aile bireylerinin genetik taramadan geçmesi gerektiğini vurgulayarak,

“Artık bu tür hastalıklar kader değil. Zamanında tanı ve müdahaleyle hem kanser engelleniyor hem de hastalar uzun ve sağlıklı bir yaşama kavuşuyor,” diye konuştu.