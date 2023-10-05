Karabağ yeniden ait olduğu Azerbaycan'a kavuştu.

Ermenistan'ın 30 yıllık işgalinden kurtarılan Karabağ'da provokasyonların ardı arkası kesilmiyordu.

Patlatılan mayınlar ve yapılan çeşitli saldırıların ardından çok sayıda Azerbaycanlı sivil ve asker yaşamını yitirdi.

Karabağ huzura kavuştu

Yaşananlar üzerine daha fazla beklemek istemeyen kardeş ülke Azerbaycan, Karabağ'da 'Antiterör Operasyonu' başlattı.

Kısa sürede Ermeni silahlı güçleri tarafından temizlenen Karabağ huzura kavuştu.

Huzura kavuşan o yerlerden biri de Ermeni çetelerin yıllarca zulüm ve katliamlarına maruz kalan Hocalı oldu.

Hocalı'da Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor

Hocalı'yı Ermeni çetelerden arındıran Azerbaycan güçleri, bölgenin çeşitli noktalarına bayrağı dikti.

Azerbaycan bayrağının dalgalandığı Hocalı'dan dünya kamuoyuna yansıyan görüntü bölgede yaşanan acıları bir nebze olsun hafifletti.

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı...

Hocalı Katliamı, 26-27 Şubat 1992 tarihlerinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında gerçekleşen bir soykırım ve savaş suçları olayıdır. Bu trajik olay, Dağlık Karabağ Savaşı sırasında yaşandı.

Hocalı, o dönemde Azerbaycan'a bağlı bir kasaba olarak biliniyordu, ancak Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermenistan güçleri tarafından kuşatılmıştı. 25-26 Şubat 1992 gecesi, Ermeni askerleri Hocalı kasabasına saldırarak sivillere yönelik kitlesel bir katliam gerçekleştirdi.

Yüzlerce sivil ölüm, binlerce yaralı...

Bu katliam sırasında yüzlerce sivil öldü, binlercesi yaralandı ve birçok insan kayboldu.

Hocalı Katliamı, insan hakları ihlalleri ve savaş suçları açısından büyük bir uluslararası tepki uyandırdı.

Birçok ülke ve uluslararası kuruluş, bu olayı bir soykırım olarak kabul etti.

Ancak, Ermenistan hükümeti olayları reddetti ve resmi olarak kabul etmedi.