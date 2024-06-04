BOTAŞ ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ve Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi arasında doğal gaz tedariki ve takasına ilişkin anlaşmalar imzalandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'un katılımıyla tören düzenlenecek.

BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ile Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi Genel Müdürü Lidya Salahova, 2024 yılı sonunda sona erecek doğal gaz satış anlaşmasının 2030 sonuna kadar uzatılmasını öngören anlaşmaya imza attı.

Fidan ayrıca SOCAR Başkanı Rövşen Necef ile doğal gaz teslimi ve takasına ilişkin 4'lü anlaşma imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili olarak, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bakü seyahatimizde, ay İstanbul'da Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sayın Mikayıl Cabbarov ile imzaladığımız Doğal Gaz Alanında İş Birliği'nin izninin altyapısını oluşturacak yeni adımlar attık. BOTAŞ ve SOCAR arasında dört anlaşma imzalanan Azerbaycan ile piyasaya sürülen Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Nahçıvan'a Taşınacak, Türkmenistan gazı piyasaya sunulacak.Ayrıca BOTAŞ ile Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi arasında bu yıl sona erecek doğalgaz anlaşmasının 2030 yılına kadar uzatılması da imza alındı."