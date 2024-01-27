İkili evlilik hazırlıkları yaparken Nia'nın asansörde bir erkekle öpüştüğü görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta çektiği videolarla fenomen olan Furkan Ağluç isimli genç, bir süredir kendisi gibi Azerbaycan'da fenomen olan Nia ile nişanlanmıştı. Genç fenomen Nia'nın başka bir erkekle öpüştüğü anlara ait videonun ortaya çıkmasıyla yıkıldı. Ağluç, "Çok sevmiştim, harcanan ben oldum" dedi.

ASANSÖRDE BAŞKA BİRİYLE ÖPÜŞTÜ

TikTok'ta çektiği videolarla ünlenen ve çobanlık yaparken içerik üreten Furkan Ağluç, Azerbaycanlı fenomen Nia Kurbanova ile aşk yaşıyordu. Yüzük takıp nişanlanan çift, aldatma skandalı ile gündeme geldi. Nia'nın ortaya çıkan son videosunda başka bir erkekle öpüştüğü görüldü.

"HARCANAN BEN OLDUM"

Yaşananların ardından bir video paylaşan Ağluç ise "Çok sevdim, evleneceğim kadın budur dedim ama yalanmış. Harcanan ben oldum" ifadelerini kullandı.