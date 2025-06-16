Brezilya’nın Cariacica bölgesinde 17 Mayıs tarihinde gerçekleşen korkunç olayda, baba Thiago Colodoni Barcelos tarafından vahşice katledilen Maya Pereira’nın hayatı trajik şekilde son buldu. 1 yaşındaki bebek, babasının şiddetiyle hayatını kaybetti.

Anne Şiddeti İddia Etti: "Babasına İnanmıyordu"

Acılı anne, eve döndüğünde küçük kızının cansız bedeniyle karşılaştı. Polis tarafından gözaltına alınan baba Barcelos’un, doğduğundan beri kızına şiddet uyguladığı ve onun babası olduğuna inanmadığı iddia edildi.

Otopsi Raporu: Vücutta Derin Isırık ve Morluklar

Yapılan otopside Maya’nın vücudunda derin ısırık izleri ve morluklar olduğu ortaya çıktı. Olay sonrası soruşturma başlatılırken, zanlı Viana Gözaltı Merkezi’nde tutuluyor.

Toplumsal Tepki ve Adalet Çağrısı

Brezilya kamuoyunda büyük infiale yol açan bu korkunç cinayet, sosyal medyada da geniş yankı buldu. On binlerce kişi, küçük Maya için adalet talebinde bulunuyor.