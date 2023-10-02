Hatay'ın Karaağaç Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde yaşayan iş insanı H.S. (65), henüz bilinmeyen nedenle oğlu M.A.S. (24) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle iddiaya göre M.A.S, babası ve annesi G.A.S'yi (63) bıçakla yaraladı.

Sesleri duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.