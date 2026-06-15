Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Bağımlılıkla Mücadelede Medyanın Rolü Paneli geniş katılımla gerçekleştirildi.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen program Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, konuşmacı panelist olarak gazeteci yazarlar, Hasan Öztürk, Mehmet Acet, Yusuf Alabarda, Fatih Atik ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Canahmet Boz ve çok sayıda davetli katıldı.

Panelde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, bağımlılık meselesinin yalnızca uyuşturucu ve sigara gibi başlıklarla sınırlı olmadığını belirterek, modern çağın yeni bağımlılık biçimlerine dikkat çekti. Gül, dijital dünyanın insanları farklı bir bağımlılık alanına çektiğini ifade ederek, kişisel ve mahrem bilgilerin kolayca paylaşıldığı sanal ortamların yeni sorunları beraberinde getirdiğini söyledi. Modern dünyanın insanları “özgürlük” hissiyle dijital bir fanusun içine aldığını belirten Gül, bu konuların da bağımlılıkla mücadele başlığı altında değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Abdulhamit Gül’den aile vurgusu

Bağımlılıkla mücadelenin kararlılık gerektiren çok yönlü bir alan olduğunu ifade eden Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uyuşturucu, bağımlılık ve sanal bahisle mücadele konusunda önemli eylem planlarının ortaya konulduğunu söyledi. Gül, ceza ve infaz sürelerinin artırıldığını ancak yalnızca cezai yaptırımların yeterli olmadığını belirtti. Mücadelenin temel merkezinin aile olduğunu vurgulayan Gül, “Aile ne kadar güçlü olursa, toplum o kadar güçlü olur” mesajı verdi. Şahinbey Belediyesi’nin aile odaklı çalışmalarını da tebrik eden Gül, bağımlılığın önlenmesinde aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Suça giden yolların önlenmesi gerektiği vurgulandı

Abdulhamit Gül, suçla ya da toplumsal sorunlarla mücadelenin en etkili yolunun, insanları o suça veya soruna götüren yolları kapatmak olduğunu söyledi. Bağımlılığa bulaştıktan sonra cezaların caydırıcılığının her zaman yeterli olmayabileceğini belirten Gül, asıl hedefin bağımlılığa ve suça zemin hazırlayan çevresel, sosyal ve ailevi unsurların ortadan kaldırılması olduğunu dile getirdi.

Gül, bu noktada ailelere, eğitim kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve medyaya ortak sorumluluk düştüğünü kaydetti. Medyaya önemli sorumluluk düşüyor Panelin ana başlıklarından biri olan medyanın rolüne de değinen Gül, bağımlılık gibi toplumsal sorunların reyting ve reklam uğruna sıradanlaştırılmaması gerektiğini söyledi. Kadın, aile ve bağımlılık gibi hassas konuların medyada sorumlu bir dille ele alınmasının önemine dikkat çeken Gül, medya kuruluşlarının bu mücadelede bilinç oluşturma açısından kritik bir yerde durduğunu ifade etti. Gül, bağımlılıktan uzak duran ve bu alanda özgürleşen bireylerin, toplumun güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Vali Çeber: Medya duyurmazsa sesimiz cılız çıkar

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise kentte bağımlılıkla mücadele alanında önemli program ve projeler yürütüldüğünü söyledi. Medyanın bu çalışmalardaki önemine dikkat çeken Çeber, kamu kurumlarının yaptığı çalışmaların medya aracılığıyla topluma ulaşabildiğini belirtti. “Medya duyurmadıktan sonra sesimiz çok cılız çıkar” diyen Çeber, bağımlılıkla mücadeleyi dert edinen basın mensuplarının sayısının artmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Gaziantep’teki çalışmalar Türkiye’ye örnek oldu

Vali Çeber, Gaziantep’te bağımlılıkla mücadele kapsamında çok sayıda kurumun iş birliğiyle özel projeler geliştirildiğini söyledi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, kentteki üniversiteler, belediyeler ve ilgili kurumların dahil olduğu 17 kurumun protokol imzalayarak ortak çalışma yürüttüğünü aktardı. Çeber, suça sürüklenen çocuklar konusunda da Gaziantep’te kapsamlı bir çalışma başlatıldığını belirtti.

Güvenlik güçleri, ilgili kurumlar, akademik çevreler, belediyeler, meslek odaları ve muhtarların dahil edildiği çalışmayla çocukların durumunun mahalle bazlı olarak ele alındığını ifade etti. Gaziantep’te suça sürüklenen çocukların tek tek ziyaret edildiğini söyleyen Çeber, dijital haritalar üzerinden hangi mahallede hangi suçların yoğunlaştığı, ailelerin durumu ve ihtiyaç alanlarına ilişkin kapsamlı bir altyapı oluşturulduğunu kaydetti. Vali Çeber, bu çalışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da dikkatini çektiğini belirterek, Gaziantep’teki modelin daha geniş kapsamlı çalışmalara katkı sunduğunu söyledi.

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan’da yaptığı konuşmada; Bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekti Burhan Gaziantep’te olmaktan çok mutluyuz. Türkiye’nin en önemli Sivil Toplum Kuruluşlarından biri olarak sosyal sorumluluk bilinci ile bağımlılık unsurlarından olan uyuşturucu, kumar, sigara, alkol, sosyal medya gibi alışkanlıklardan gençlerimizin uzak durması ve yaklaşmamaları için çalışmalar yürütüyoruz dedi. Burhan İçişleri Bakanlığı’na desteklerinde dolayı teşekkür etti.