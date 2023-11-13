Emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira destek veriliyor. SSK emeklilerinin ödemeleri, aylık alma günlerine göre yapılmaya devam ediyor.

Aylık ödeme günleri 17, 18, 19 olanların ödemeleri 11 Kasım'da; 20, 21, 22 olanların ödemeleri 12 Kasım'da yapıldı.

Aylığını 23, 24, 25, 26'sında alan SSK emeklilerinin 5 bin lira ödemeleri bugün hesaplarında...

Dul ve yetim aylığı alanların da hisseleri oranında ödemeleri sürüyor.

Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara da ödemeleri yarın yapılacak.

10 milyondan fazla emekli yararlanacak

Destekten 10 milyonu aşkın emekli faydalanacak. EYT düzenlemesiyle emekli olanlar da kapsamda. Ayrıca EYT'ye müracaat etmiş ancak emekli maaşı bağlanmamış olanlar da destekten yararlanabiliyor.