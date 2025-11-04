Kamuoyunda "Kobani" veya "6-8 Ekim olayları" olarak bilinen protesto ve şiddet olayları; IŞİD’in Eylül-Ekim 2014'te Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin yoğun yaşadığı Kobani bölgesine saldırıları yoğunlaştırması üzerine Türkiye'nin farklı şehirlerinde "Kobani'ye destek" adıyla başlatılan eylemleri kapsamaktadır.

HDP'nin o tarihteki eş başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 siyasetçi, "halkı sokağa döktükleri" iddiasıyla "Ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bölmek" suçlamasıyla yargılandılar.

15 Mayıs 2024’te sona eren davada HDP'nin eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş çeşitli suçlardan 42 yıl; Figen Yüksekdağ ise 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı. İki siyasetçi için de tutukluluğun devamına karar verildi.

Kobani davasında 42 yıl hapis cezasına çarptırılan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana tutuklu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz’da Selahattin Demirtaş hakkında verdiği yeni hak ihlali kararını kesinleştirdi. Türkiye’nin yaptığı itirazın AİHM Paneli tarafından reddedilmesiyle birlikte, karar artık Büyük Daire önünde yeniden değerlendirilmeyecek. Böylece AİHM’in Demirtaş hakkındaki kararı bağlayıcı hale geldi.

Kararın ardından Demirtaş’ın avukatları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurarak müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Ancak Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi, daha önceki başvuruyu reddetmişti.

Süreç bu şekilde ilerlerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bahçeli, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin soruya, “Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş’ın tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır.” ifadeleriyle yanıt verdi.

Bahçeli’nin bu açıklaması, hem siyasi kulislerde hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. AİHM kararının ardından yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği ve Demirtaş’ın tahliyesi konusunda nasıl bir adım atılacağı ise merak konusu .