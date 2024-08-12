Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile görüştü.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Ankara'da bir araya geldi" ifadesine yer verildi.

Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile de görüştü.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile Ankara'da bir araya geldi" ifadesi kullanıldı. Türkiye arabuluculuk yapıyor

Türkiye'nin arabuluculuğunda, Etiyopya ile Somali arasında Ankara Süreci yürütülüyor. Bu kapsamda iki ülke heyetlerinin 12 Ağustos'ta başkentte bir araya geleceği duyurulmuştu.