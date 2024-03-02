Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında birçok ikili görüşme gerçekleştirdi.

Fidan, Namibya Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Peya Mushelenga, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile görüştü.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki ile görüşme

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Maliki ile görüştü.

Fidan, Türkiye'nin Filistin’e güçlü desteğinin süreceğini aktardı.

İsrail’in saldırılarına bir an önce son vermesi ve ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, kabul edilmiş uluslararası parametrelere uygun biçimde, iki devletli çözüm dışında bir alternatifin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Fidan, ihtiyaç duyulan insani yardımın kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindi.