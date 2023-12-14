Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde terörle mücadelede atılan adımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Güler, bu yılın başından itibaren 2 bin 67 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı da veren Bakan Güler, bu yılın başından itibaren 2 bin 67 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Türkiye'nin yurt içi ve sınır ötesinde, terörle mücadelede en başarılı dönemini yaşadığının altını çizen Bakan Güler, "PKK-KCK, PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütlerinin Suriye ve Irak'taki tüm unsurları meşru hedefimizdir. Bundan sonra da ülkemizin meşru çıkarlarını korumaya ve güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri tereddütsüz ve tavizsiz bir şekilde uygulayacağız." dedi.