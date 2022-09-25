Bakan Kirişci, Burada Yaptığı Konuşmada Tarım Alanı Başta Olmak Üzere, Şehirlerin Kendi Kendine Yetebilmesiyle İlgili Çalışmalar Yaptık Larını Aktardı.



Kendisinin de yıllar önce Kahramanmaraş'ta üniversite olmaması nedeniyle Çukurova'ya göç ettiğini anlatan Kirişci, "Biz ülkeler olarak nasıl kendimize yeterliliğin peşindeysek şehirler olarak da kendimize yeterli olmak durumundayız. Bununla ilgili tarım noktasında da özellikle bunu biz 'kent tarımı' olarak da tanımlıyoruz. Bu şehrin asli ihtiyaçlarının yine bu şehrin topraklarında üretilmesi esastır. Çağlayancerit aslında tam da bunu yapmanın gayreti içerisinde." diye konuştu.

Kirişci, suyun düştüğü yerde tutulması gibi insanın da doğduğu topraklarda geçimini temin etmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İşte bunun adı kırsal kalkınmadan geçiyor. Elbette Çağlayancerit bir ilçe ama burada üretilen özellikle Çağlayancerit cevizi öne çıktığı için söylüyorum. Ceviz başta olmak üzere gerek bitkisel üretim gerekse de hayvansal üretimde bizim tarafımızdan inşallah desteklenecek ve desteklenmeye devam edilecektir. Kahramanmaraş TKDK kapsamında olan bir ilimiz, kaldı ki biz 42 ille sınırlamadık sayıyı 81'e çıkardık. Çağlayancerit gibi bu desteklere ihtiyacı olan ilçelerimize inşallah biz bir pozitif ayrımcılık yapacağız."