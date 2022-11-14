Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralananların durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55’i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 5’i yoğun bakımda olmak üzere, 26 hastamızın tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdaki iki hastamızın durumu maalesef ciddiyetini koruyor.''