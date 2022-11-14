Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralananların durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
''İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55’i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 5’i yoğun bakımda olmak üzere, 26 hastamızın tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdaki iki hastamızın durumu maalesef ciddiyetini koruyor.''
PATLAMADA YARALANANLARIN SAĞLIK DURUMLARI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 14, 2022
İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55’i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 5’i yoğun bakımda olmak üzere, 26 hastamızın tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdaki iki hastamızın durumu maalesef ciddiyetini koruyor.