Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gölyaka'daki mobil afet koordinasyon tırının önünde yaptığı açıklamada, merkez üssü Gölyaka olan deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Düzce'de yaşanan deprem sonrasında afetin ilk anından itibaren tüm kurumların gerekli koordinasyonu sağlayarak görevlerinin başında yer aldığını ifade eden Kurum, 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve bu depremin hem Düzce merkezde hem de yakın illerde Ankara'da, İstanbul'da, Sakarya'da, Bursa'da ve Kocaeli'de hissedildiğini söyledi.

Düzce'deki vatandaşların, deprem sonrasında nasıl hareket edilmesi konusunda oldukça bilinçli olduğunu, yapılması gerekenleri harfiyen yerine getirdiğini dile getiren Kurum, Düzcelilere bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Kurum, yapı hasarlarını hasar tespit ekiplerinin hızlı bir şekilde tamamlamak üzere çalışma başlattığını söyledi.

138 artçı deprem meydana geldi

Tedavi görenlerin büyük bir kısmının taburcu edildiğini, 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü ifade eden Kurum, onların da kısa zamanda sağlığına kavuşacağını kaydetti.

Kurum, bölgede en büyüğü 4,3 büyüklüğünde 138 artçı deprem meydana geldiğini, en büyük tesellinin de bu depremlerde hiçbir can kaybının bulunmaması olduğunu ifade etti.

"Gölyaka'da 5 binamız, 8 bağımsız bölümümüz ağır hasarlı görünüyor"

Sürecin el birliği içerisinde vatandaşlarla yürütüleceğini, sahada hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını ve AFAD'ın, Türk Kızılay'ın bölgede olduğunu dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını gıda ihtiyaçlarını giderecek çalışmaları valiliğimiz koordinasyonunda yürütüyorlar ve hem Düzce merkezde hem de depremden etkilenen tüm ilçelerde gelen talepler doğrultusunda gerek çadır ihtiyaçları gerek battaniye, gıda ihtiyaçları koordinasyon içerisinde yürütülüyor. Hızlı bir şekilde hasar tespitlerini yapacağız.

Bugün 321 binamızda hasar tespitleri yaptık. Gölyaka'da 5 binamız, 8 bağımsız bölümümüz ağır hasarlı görünüyor. Yine Cumayeri, Gümüşova ve merkezde üç binamız ağır hasarlı. Yurtlarımızı inceledik, yurtlarımızda herhangi bir hasarımız söz konusu değil."

"Okullarla ilgili süreç konusunda valilik vatandaşları bilgilendirecek"

Bakan Kurum, tüm kamu binaları, okullar, hastanelerin incelendiğini, kısmi az hasarlı kamu binalarının tadilatlarının yapılmasına müteakip kamu hizmetlerinin verileceğini ve valiliğin bu koordinasyonu yürüteceğini kaydetti.

Çocukların güvenliğinin sağlanmasının ardından okullarla ilgili süreç konusunda valiliğin vatandaşları bilgilendireceğini ifade eden Kurum, vatandaşların büyük kısmının tedbir nedeniyle dışarıda olduğunu, elektriğin bugün akşam itibarıyla şehrin yüzde 95'ine verileceğini bildirdi.

İçme suyuyla ilgili İller Bankasıyla belediyenin altyapı hasarlarına baktığını, birkaç kısmi içme suyu şebekesinde hasarların bulunduğunu belirten Kurum, "O hasarları suyu kesmeden arkadaşlarımız bu gece itibarıyla tamamlamak suretiyle yine su verilme işini de yürüteceğiz. Doğal gaz da tespitlerini yaptığımız binalarda, yerleşim yerlerinde, hasar olmayan yerlerde yine doğal gaz ve elektrik verilme süreci de koordinasyon içerisinde yürütülüyor olacak." diye konuştu.

Hasar tespitlerini ertesi gün vatandaşa muhtarların, valinin, AFAD'ın bildireceğini aktaran Kurum, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz binaların hasarlı olup olmadığının tespitinin yapılmasına müteakip evlerine girmelidir. Neticede artık artçı depremler hala devam ediyor. Biz bu tespitleri de yarın itibarıyla 300 kişilik hasar tespit ekibimizle birlikte sadece yapısal hasarları iki gün içinde tamamlamayı ve vatandaşlarımıza bildirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bina hasarlarının dışında eşya hasarlarının söz konusu olduğunu, valiliğin, defterdarlığın bünyesinde eşya hasarlarının tespitlerine de başlandığını ifade eden Kurum, kısa bir zaman içerisinde eşya hasarlarının da tespit edileceğini ve hasarın durumuna göre de AFAD'ın daha önceki depremlerde olduğu gibi vatandaşlara yardım edeceğini söyledi.

"Depremle birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız"

Ağır hasarlı binalarla ilgili her depremde yapılanı Düzce'de de yapacaklarını bildiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki depremde hasarın az olmasının sebebi de 2000 yılından itibaren yapılan gerek kentsel dönüşümle gerek yapı denetim sistemimizle gerek TOKİ ile deprem sonrası yaptığımız konutlarla, vatandaşlarımızın yeni deprem yönetmeliğine uygun şekilde yaptığı konutlarla birlikte Düzce'deki deprem yapısal hasara yol açmadı.

Bunun da sebebi buradaki binasında stokunun yüzde 75'inin deprem sonrasında Deprem Yönetmeliği'ne uygun bir şekilde yapılmış olmasıdır. Biz depremle birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Nüfusumuzun yaklaşık 70'i deprem bölgelerinde yaşıyor. Bugüne kadar depremlerde 80 bin canımızı yitirdik. Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde tüm Türkiye'de yürütmüş olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte de bu farkındalığı her geçen gün arttırarak bu mücadeleyi kararlı bir şekilde yürütüyoruz.

Bugüne kadar yaklaşık 3,2 milyon konutun dönüşümünü tüm Türkiye'de sağlamış durumdayız ve bu çerçevede de inşallah kararlı bir şekilde gerek yapacağımız sosyal konutlarla gerek millet bahçelerinde toplanma alanlarıyla deprem sürecini en iyi şekilde yürütmeye devam edeceğiz."

TOKİ ile Düzce'ye daha önce 6 bin 728 konut kazandırıldığını ve vatandaşların güven içerisinde konutlarında yaşadığını ifade eden Kurum, yapılacak 250 bin sosyal konut kapsamında Düzce'ye 1100 konut sözü verildiğini, bu konutların da en kısa zamanda inşasının gerçekleştirileceğini belirtti.

"Büyük bir koordinasyon içerisinde süreci yürütüyoruz"

Bakan Kurum, konut yapılacak 1500 konut arsasının da vatandaşların imkanına sunulduğunu dile getirdi.

Daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla Gölyaka, Gümüşova, Çilimli ve Cumayeri belediyelerine İller Bankasınca birer milyon lira afet sonrasında toplamda 4 milyon lira yardım sağlandığını, bunların yarın hesaba geçeceğini belirten Kurum, ilçe belediyelerinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini aktardı.

Hasar tespitlerinin hızlı şekilde yapılmasının ve vatandaşların gıda, barınma ve ısınma ihtiyaçlarının giderilmesinin önemine işaret eden Kurum, büyük bir koordinasyon içerisinde sürecin yürütüldüğünü kaydetti.

Bakan Kurum, "İki gün içerisinde de süreci tamamlayıp vatandaşlarımızı sağlam, güvenli alanlara yerleştirmek istiyoruz. Diğer taraftan ağır hasar görmüş binalarımızla ilgili de yine AFAD'ımızın hak sahipliği çerçevesinde TOKİ'mizle hızlı bir şekilde inşaatlarınızın yapımını da gerçekleştireceğiz." dedi.

Bakan Kurum, açıklamasının ardından yetkililerden bilgi aldıktan sonra vatandaşlarla görüştü.