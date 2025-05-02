Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da TOKİ Bakırcılar Çarşısı Şantiyesi'nde 23 Nisan'da İstanbulda yaşanan deprem sonrasındaki sürece dair açıklamalarda bulundu.

Kurum, "Gelinen noktada 36 bin binada, 425 bin bağımsız bölümün bugün itibarıyla hasar tespiti yapılmıştır” dedi.

Halka hizmet etmek için durmayacaklarını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarına başladık. Gelinen noktada 36 bin binada 425 bin bağımsız bölümün bugün itibarıyla hasar tespiti yapılmıştır. Bunlardan 27 bin 697 binanın hasarsız olduğunun, 4 bin 295 binamızın da az hasarlı olduğunun tespitlerini yaptık. Biz İstanbul'u önemsiyoruz, İstanbul'un sağlam olması, İstanbul'un güçlü olması, Türkiye'nin güçlü olması demektir."

İstanbul'daki bir evin dönüşümü için verilen destek miktarını 1 milyon 500 bin liradan 1 milyon 875 bin liraya çıkardıklarını aktaran Kurum, İstanbul'da yapılan kentsel dönüşüm proje konut sayısının 208 bine ulaştığını sözlerine ekledi.