Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesiyle ilgili yaptığı paylaşımda Kahramanmaraşlı ayakkabıcı Cemal Işık’ın hikayesine yer verdi. Paylaşımında Işık’ın "Devletimiz, milletimizin arkasında" ifadesini kullanan Bakan Kurum, "11 şehrimiz gibi Kahramanmaraş’ımız da hayata yeniden başlıyor.

Ne hayal kurulduysa gerçeğe dönüştürüyoruz. Milletimizin güveni en büyük gücümüz" dedi. Kahramanmaraşlı afetzede esnaf Cemal Işık ise, devletin, deprem bölgesinden elini çekmediğini belirtti. ‘Devlet güçlü olduğu sürece bu iş biter’ diyen Işık, “Depremin olduğu saat evde yalnızdım. Ben saati pek hatırlamıyorum, yatıyordum ben. Apartmanda bir sallantı oldu ama üzerime mont aldım dışarı çıktım. Yerle bir oldu, bir şey kalmadı.

Bu işe emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız ve bu işte çalışanlara, büyükten küçüğe herkese çok teşekkür ederim. Hepsinin eline koluna sağlık” şeklinde konuştu.